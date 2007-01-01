В Калужской области перенесли грейдирование дороги из-за погодных условий

В пятницу, 28 ноября, житель Калужской области сообщил об отсутствии проведения работ по грейдированию и подсыпке ям на участке дороги от деревни Мужачи до деревни Морозовы Дворы Перемышльского района в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

—Уже конец недели. Вы обещали сделать! На дороге до сих пор никаких работ не проводится. Когда будут выполняться работы по грейдированию и подсыпке ям? - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— К сожалению, грейдер не прошел по дороге из-за погоды, с понедельника на вторник устранят аварийные ямы, так как не обещают дождей.

Ранее мы уже писали о проблеме.