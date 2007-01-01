Новые поезда поедут из Москвы в Калужскую область
Закупку новых составов анонсировал мэр столицы Сергей Собянин.
Правительство Москвы закупит еще 15 поездов нового поколения. Их поставка от российского производителя ожидается в течение ближайших пяти лет.
Собянин отметил, что в 2026 году продолжится замена поездов на маршрутах, связывающих Москву с Калужской, Тульской и другими областями. В целом проект рассчитан до 2035 года. Планируется обновить около 100 составов.
