Новые поезда поедут из Москвы в Калужскую область
Авто и транспорт

Новые поезда поедут из Москвы в Калужскую область

Дмитрий Ивьев
28.11, 10:21
Закупку новых составов анонсировал мэр столицы Сергей Собянин.

Правительство Москвы закупит еще 15 поездов нового поколения. Их поставка от российского производителя ожидается в течение ближайших пяти лет.

Собянин отметил, что в 2026 году продолжится замена поездов на маршрутах, связывающих Москву с Калужской, Тульской и другими областями. В целом проект рассчитан до 2035 года. Планируется обновить около 100 составов.

железная дорога
