В Калужской области виновному в смертельном ДТП отказали в смягчении приговора

В четверг, 27 ноября, прокуратура калужской области сообщила о рассмотрении судом просьбы 45-летнего осуждённого о замене оставшегося тюремного срока на принудительные работы.

По словам прокуратуры, мужчина отбывает наказание за смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

— В феврале 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял грузовым автомобилем в Мосальском районе. Он выехал на встречную полосу, где сначала задел одну машину, а затем столкнулся с легковым автомобилем. От полученных травм водитель и пассажир скончались на месте, - уточнили в ведомстве.

После аварии виновник скрылся с места происшествия, но позже был задержан сотрудником полиции. Суд в 2020 году приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также выплатить компенсацию морального вреда.

Отбыв часть срока, мужчина попросил смягчить наказание.

Суд оставил приговор без изменений.