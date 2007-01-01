Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области виновному в смертельном ДТП отказали в смягчении приговора
Авто и транспорт

В Калужской области виновному в смертельном ДТП отказали в смягчении приговора

Евгения Родионова
27.11, 17:17
0 176
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 27 ноября, прокуратура калужской области сообщила о рассмотрении судом просьбы 45-летнего осуждённого о замене оставшегося тюремного срока на принудительные работы.

По словам прокуратуры, мужчина отбывает наказание за смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

— В феврале 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял грузовым автомобилем в Мосальском районе. Он выехал на встречную полосу, где сначала задел одну машину, а затем столкнулся с легковым автомобилем. От полученных травм водитель и пассажир скончались на месте, - уточнили в ведомстве.

После аварии виновник скрылся с места происшествия, но позже был задержан сотрудником полиции. Суд в 2020 году приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также выплатить компенсацию морального вреда.

Отбыв часть срока, мужчина попросил смягчить наказание.

Суд оставил приговор без изменений.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkthSVo5cThvc0diUnZ6NG1nenBibEE9PSIsInZhbHVlIjoib2w2Y1RnNE4vcm94WXYvbXlXRjZ2Vm5iWUZyZnRCMDFDaGczL2JkbnhVUjFWaHlQTmFjREl3emNNWmF6ZTcwNjk2cXVXd01nMmlGYkhKbGFSSlc2NFN2L2xFRWt3QmtNdmNQc0VHdDZZSlY3elpub3pjblgraEcxRXVwT2N3SnJ0dUVKdmx6TldSYUM0RU93ZFY3KzQ1UEtobU51S3loQTZGRm9reDFvSUhSOVlmSlJZVk1VVTArbXFvYy9ockhhNFUwcjNFSHZmeWkrM05XQVpYdllPQ1RCRUo0MksvbFR1NURrU1RPelBFc2JYTEJjajZjTGZCa1A0aUMyWGEzQjVzSlAwTURDKzVWdCtaUjFEVkR6bVFFc3h4UVVSMkpPNEM2TUNTZFJIYkQyKzFoRXVrYnFpWEJWdVVJYzN5WjNVQXA1VWlmck5Dak1BemxlSm5HUy90UHZ2WkxOdnphR2taYkQ4NWx0MVQ3a0V0VU04SmpvU3RyMUgvUHBvUlFoanA5Si8zN0Eza28zSkI4T3RudFdubktqNEticGRJeEJkcUFnSlNYUDVBOW44Yk1jREpleUFpd2xnWSs3VlBKRiIsIm1hYyI6Ijg5ZWE5MzQ0ZGY5NTBiMDdiZjdhZjNkYWMxZDVkZTE2YzkzM2VmMGMyMTg4OWNjY2U4ZjM1YTdiMmU4YTBkZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllveFlBbm1iaXpCcEdDSmJrSzNydXc9PSIsInZhbHVlIjoiYU5lUkpRYm55bEFjWnM1M0o1N3IzaXc4YWdCa1A0Q3FQdUlyQ1E2SENkVFI5bkFrUDRHM2FhOVJPK2lKVEZ2RldxaFE0YnF5NDBpS1RUdEZkN2JzZjkwK2JqMjJ5NUJxRnZSTFZnekZhRTd4cHBPbTdIN0hwbkkxeEFGNUp5WHlQWjhjOGJQb1lKYkFySlNKNHRqVnZNM2xiSjNjeWx3L2duLy9KVWM1eHlGVENHcnF2N3ZUWW1zMEtNYzdWcE9MNk5WZmtzMGpSSnVWVWRkT0tocXVBSHpsN1p6MmQycU9PcU8vdTJFMnFsUGVOZnY2VkJTQ3RsU0NSbFphR0FrRWJib1ZBdXhPUmhPVm1mdHJMTUJENjB6b1dQTXgvNDVHdVNDQUVLZjlYdmpPeCtqMCtvK0ZGa2pyczFETkFlS0xGblQ4Y1pCWEdXelkzT0RtcXY3Zmx1b2NwdUFBeUZLSkRsLzcwYkQ3QVFxcFlSSmoyN3VoTUs3VkxQdzRSOXdPcDRXaHIxQ2FDcFdzWk1uSCtSWVV2Tzhuemt2K01ZM3pPS0tRVVFrM0I0SGdMa2FSUDdQeFVweHdoVThKdTFlNDdwRzRPYUhHcXpOWC83VnYyU21KU3lId01pbUFPZDh3dVRENlBZYzU1NHVNY2NRWW5TczA3eThjQzZueWRsOXdIaFZQTkV6VjZRUVJkcnhPWWNTK0ZTdm5HUVp5Y2tvZ0NhR1hkZG82OEJLMGRoMEl1MG1mY3hDRUlvVXoyU0wzbnJPakxaOG9WSDJRTmk1UTBlYUh3TnMrenFkT3hPYlJXejhNZk1USDJwbGE4NVdBaEd4Y01JMGdoMUhrNEhRVCIsIm1hYyI6IjA2NTQ3MTA5MGZiYTllMGFjNTExY2NiM2UxYzExNjRlZWE0ZmY1MTkwMWM1ODlmZTYyZjdkNDI0Zjg2YzE1NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+