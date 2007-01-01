Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге планируют сделать парковку на Вишневского

Евгения Родионова
27.11, 12:00
В среду, 26 ноября, калужанка рассказала о проблеме с парковочными местами на улице Вишневского в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Сегодня приехала в онкодиспансер и там просто негде поставить машину. Я знаю, что мне придёт штраф, я знаю, что нарушила, но зачем доводить до такого? Люди, которые еле передвигаются идут сквозь машины просто, чтобы уехать домой. Сегодня на одну бабушку на костылях очень больно было смотреть. Когда появится нормальная парковка? - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Уже заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы на реконструкцию проезда, расположенного по адресу: переулок Вишневского. В рамках проекта предусмотрена организация дополнительных парковочных мест, пешеходных дорожек, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Строительно-монтажные работы запланированы на следующий год.

Партнёрские новости
