В Калуге водитель маршрута №81 проехал мимо остановки
Авто и транспорт

В Калуге водитель маршрута №81 проехал мимо остановки

Евгения Родионова
27.11, 11:13
0 604
Об этом написала жительница Калуги, во вторник, 25 ноября, в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Водитель маршрута №81 доехал до ЖК и развернулся дальше, не заезжая на конечную до школы №49. А там люди ждут. Можно как- то донести до них, что они обязаны ехать до школы, там остановка есть! - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Со всем водительским составом проведен инструктаж о недопущении подобных ситуаций.

