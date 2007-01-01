Афиша Обнинск
Калужан просят использовать светоотражатели на одежде
Авто и транспорт

Калужан просят использовать светоотражатели на одежде

Дмитрий Ивьев
26.11, 15:20
0 319
С наступлением осени и зимы дни стали короче, на дорогах - темно и скользко. В таких условиях водителям всё сложнее вовремя заметить пешеходов, особенно если те одеты в тёмную одежду.

Госавтоинспекция Калужской области 26 ноября напомнила: чтобы вас было лучше видно на дороге, обязательно используйте световозвращающие элементы - фликеры, нашивки, брелоки или ленты на одежде и рюкзаке. Даже небольшой светоотражатель может спасти жизнь - он помогает водителю увидеть вас за несколько десятков метров.

Инспекторы также рассказали, что переходить дорогу нужно только на пешеходных переходах, сначала убедившись, что машины останавливаются и водители вас заметили.

Партнёрские новости
