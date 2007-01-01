Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области еще один мост откроют после реконструкции

Дмитрий Ивьев
26.11, 10:03
Скоро возобновится движение через реку Грязна в Козельском районе, сообщили 25 ноября в министерстве транспорта региона.

С прошлого года водители вынуждены были использовать временный мост и объездную дорогу.

- Комиссия проверила качество выполненных работ, - прокомментировали в региональном министерстве. - 27 ноября мост будет введен в эксплуатацию.

Там напомнили, что мост связывает Калужскую, Тульскую и Орловскую области.

