В Калужской области еще один мост откроют после реконструкции
Скоро возобновится движение через реку Грязна в Козельском районе, сообщили 25 ноября в министерстве транспорта региона.
С прошлого года водители вынуждены были использовать временный мост и объездную дорогу.
- Комиссия проверила качество выполненных работ, - прокомментировали в региональном министерстве. - 27 ноября мост будет введен в эксплуатацию.
Там напомнили, что мост связывает Калужскую, Тульскую и Орловскую области.
