В Калуге отменят троллейбусы №6
Добраться с Северного до Дубравы на электрическом транспорте нельзя будет в среду, 26 ноября, с 9:00 до 11:00.
Это связано с ремонтными работами на сетях наружного освещения на улице Заводской, пояснили в управлении городского хозяйства.
В это же время троллейбусы №18 поедут по сокращенному маршруту – от Правого берега до площади Победы и обратно.
В качестве альтернативы пассажирам предлагают автобусы № 90(л).
