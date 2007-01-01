Афиша Обнинск
В Калуге отменят троллейбусы №6

Дмитрий Ивьев
26.11, 08:25
Добраться с Северного до Дубравы на электрическом транспорте нельзя будет в среду, 26 ноября, с 9:00 до 11:00.

Это связано с ремонтными работами на сетях наружного освещения на улице Заводской, пояснили в управлении городского хозяйства.

В это же время троллейбусы №18 поедут по сокращенному маршруту – от Правого берега до площади Победы и обратно.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают автобусы № 90(л).

