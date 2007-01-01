Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге появятся новые светофоры на сквере Мира
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге появятся новые светофоры на сквере Мира

Дмитрий Ивьев
25.11, 14:24
1 1261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На планёрке 24 ноября начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев сообщил о планах по улучшению дорожной инфраструктуры. Он рассказал, что до конца текущего года в районе сквера Мира установят два новых светофора.

Полежаев пояснил, что ситуация на пересечениях сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина требует срочного вмешательства, поскольку страдают все участники движения - как автомобилисты, так и общественный транспорт, но особенно пешеходы.

По его словам, оба светофора будут оснащены кнопками вызова для пешеходов: один установят со стороны улицы Кирова, другой - со стороны улицы Гагарина.

Чиновник выразил уверенность, что это решение существенно улучшит дорожную обстановку: пешеходы получат возможность безопасно переходить проезжую часть, а транспорт - двигаться без лишних простоев.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
20 оценили
60%
0%
0%
0%
5%
35%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFGVDdWK2d3N0NxYyt4LzVHWnE5c3c9PSIsInZhbHVlIjoidGdMc3VsVytYRm15OEJwT3o5OXRubERvbndTMUFtcUFpT3NpR2J6Q1RoRTJtSDJnVXpDT01lUVBHdmFSQ1ZkTDl3eEpvb0xsSUhvOFVqelRIVjYvNHQwbWNLL0NpdTI5SWtqdXVGazFydURramNRa2hjZlYwMi9JbGl0QmJXTHc2M1p0L3czVng1emNOVU9uZHRFbnUzalJDWk5Yc1hBdmxHQVBNTnZmZi80OVZNWTAzWG5nVWdnVk5HL1NCeVpvdEVWRzY3THhKVGZGQ3ZvVnlwVzZmczltaU9oVUNxaWxFOUEvVTVwVkVMSDBrWk8xNisycitvU0hMODRxK2pSNlJXT3pVY0pUem5MU29uS2JQVXdjOXJzbEtDRDB1dmpDanExek9lNmFjcVYvWFQ4a09vUFhOL25ZZGpSRDJSZThSOEFmS3FTem9iOWF0dHR2aFJuS0V6TjVRZU0xNUxJdVBsR21ma2czY2hJaFZkeWJEUnRLWFB1MkNCeHdyelBnY0NGT0hQa0paKzVrNGxxc2tmVERsSld1SmNvNEpaZytrQ3ZPQzJpaEJtRTZzSUowemsrOUNWbnlBSEpnWkxhbiIsIm1hYyI6IjdjODRjMWY5MTI5ODMyNGRmMTg5ZDRhOTFkNWE1NTg4ODFiYjY3YWVlZGNhM2U4YmZiNGFlMDUxOWNiYWFmNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkYvSnpId2RHY2FhaXgxZlRIZEtPTnc9PSIsInZhbHVlIjoiTFdiL0lOcFByU21mcW1DdVdOTy8zL0NreWZiUW1iVEdkVkFSYzJMUDU3VlNhMWJDankzUkRSaUZHbE5GOVNZUjRBVUM3RnRGT05zUEU2VDhHb0VvK2ZSc1AwRFJiRU80SWlLWWlwTVJ0eXNMSUxRUXhlL0tRT3JSYjZ0d1Rldy9TRGFuUU9YUnlzRXlFc2pIL2RxVlJGWERmSUhYYisydzJFbG0wU1JiVnN0UjVFc3ZpRXhYbnpnMWFjcHN5ckNBZWxSYWF4c3JHdm5Vc0t5OEYySUZpS0xKdHdkYzNlNDAxc0N3eGFSdWZPMVJVWitsUlFwdzhzSUtaOHIzdnNKaitsbTJrV1llcEYxMTI5N2x1REF5a3FKbm1jd0ovNnpqVzJkblVTLzRJZjk0VzZMVWtad3ZjY0VlOGZZdW1WTjNubkhNUEJwdWkyd2NSNDJGNDN3QTlIUFlWNW9SbmNFZml5RVZvZFNKQ1Vvb1kySjA0a3JUUjRVNzBYbUYvMUtFNmJybXhhSlN3L0FSKzBjUXE1ZzhTL3hZR3hMc1p5NXJUMjRERXFPeGVNWUwvNzJpVEVzWmNDWXNock1mcE01dDF0Y2lQRFFpWG1jRUkxdzFkY1F5MnJaWXdaenNhN2E3Z3YyVFhOVXcrQjJkdnVvMUlrL05yYTREWGo3RThWZEYwYzVrUk1pOEE1Sm1TOHdibHF2MGdpNkNQWTM0M3FQUE5qNkV5NDNiNU5KTmpuUEpEUWpZSDRGMXFaSm1ycmNEQWRJaDdXUlh0bmxrRTc1WkpMdnBYelVTZUh1MlNnMThWNzNHaldEVW52OUdPOTVoRFRhUk5LKzkzMklmeU5LUSIsIm1hYyI6ImVkODg0MDY1MzAyMzdiNTlkZjY1Y2E5ZmRjMTgwNjFjOGRiOTUxZmU1ZmYwYjRlM2Q1MTMyYmMwMWZhYzgyNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+