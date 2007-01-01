В Калуге появятся новые светофоры на сквере Мира

На планёрке 24 ноября начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев сообщил о планах по улучшению дорожной инфраструктуры. Он рассказал, что до конца текущего года в районе сквера Мира установят два новых светофора.

Полежаев пояснил, что ситуация на пересечениях сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина требует срочного вмешательства, поскольку страдают все участники движения - как автомобилисты, так и общественный транспорт, но особенно пешеходы.

По его словам, оба светофора будут оснащены кнопками вызова для пешеходов: один установят со стороны улицы Кирова, другой - со стороны улицы Гагарина.

Чиновник выразил уверенность, что это решение существенно улучшит дорожную обстановку: пешеходы получат возможность безопасно переходить проезжую часть, а транспорт - двигаться без лишних простоев.