Авто и транспорт ГАИ проведет проверки в Калужской области
Авто и транспорт

ГАИ проведет проверки в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.11, 17:57
С 26 ноября по 7 декабря будет проходить профилактическая акция «Встречная полоса», сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские проведут рейды на федеральных дорогах.

С 1 января по 20 ноября на дорогах, которые обслуживает отдельный батальон ДПС, произошло 1959 аварий. Пострадали 350 человек, погибли 43.

В 28 случаях, когда машины выезжали на встречную полосу, погибли восемь человек, пострадали 48.

