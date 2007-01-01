ГАИ проведет проверки в Калужской области
С 26 ноября по 7 декабря будет проходить профилактическая акция «Встречная полоса», сообщили в Госавтоинспекции.
Полицейские проведут рейды на федеральных дорогах.
С 1 января по 20 ноября на дорогах, которые обслуживает отдельный батальон ДПС, произошло 1959 аварий. Пострадали 350 человек, погибли 43.
В 28 случаях, когда машины выезжали на встречную полосу, погибли восемь человек, пострадали 48.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь