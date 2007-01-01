Афиша Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области рассказали о результатах массовых проверок на дорогах
Авто и транспорт

В Калужской области рассказали о результатах массовых проверок на дорогах

Дмитрий Ивьев
25.11, 11:43
В регионе прошёл масштабный рейд Госавтоинспекции – инспекторы проверили почти 400 машин.

Они дежурили на территории Сухиничского и Бабынинского районов, а также на участках, обслуживаемых отдельным батальоном Госавтоинспекции.

Были выявлены следующие нарушения: пять водителей перевозили детей без автокресел, четыре ездили без страховки ОСАГО, три раза зафиксировали выезд на полосу встречного движения, у двух автомобилей оказались нечитаемые государственные номера, один водитель не уступил дорогу пешеходу и ещё один не был пристёгнут ремнём безопасности.

По всем фактам составили административные протоколы.

Новости по тегу
дороги
Партнёрские новости
