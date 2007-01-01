В Калужской области занялись ремонтом дороги до деревни Андреевское

Работы ведутся в Ферзиковском районе.

Там заасфальтируют шесть километров между деревней Андреевское и Ястребовкой.

Работы подрядчик планирует завершить до конца ноября, хотя по контракту у него есть время до 31 мая 2026 года.

- Поступало много обращений жителей о проведении ремонта оставшегося участка дороги. Кроме того, по данной дороге ездит «Школьный автобус», - прокомментировали в администрации района.