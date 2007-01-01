Афиша Обнинск
Калужские чиновники пояснили причину отсутствия остановки
Авто и транспорт

Калужские чиновники пояснили причину отсутствия остановки

Евгения Родионова
25.11, 10:00
3 1021
В понедельник, 24 ноября, об этом калужанка написала в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— По следованию маршрута №34, на остановке «Школа № 6» нет ни лавочки, ни козырька. Ожидающие люди, к сожалению, вынуждены находиться под дождём и нет возможности присесть, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, на этом участке очень узкий тротуар, и поэтому нет возможности установить здесь остановочный павильон.

авто и транспорт
