Калужские чиновники пояснили причину отсутствия остановки
В понедельник, 24 ноября, об этом калужанка написала в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
— По следованию маршрута №34, на остановке «Школа № 6» нет ни лавочки, ни козырька. Ожидающие люди, к сожалению, вынуждены находиться под дождём и нет возможности присесть, - написала женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— К сожалению, на этом участке очень узкий тротуар, и поэтому нет возможности установить здесь остановочный павильон.
