Авто и транспорт Жители деревень Калужской области просят организовать работу школьного автобуса
Авто и транспорт

Жители деревень Калужской области просят организовать работу школьного автобуса

Евгения Родионова
24.11, 17:39
В понедельник, 24 ноября, жительница Жуковского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой возобновить работу школьного автобуса в деревнях Ольхово, Орехово, Борисково, Нижнее и Корсаково.

По её словам, в 2024 году школьный автобус был отменён.

— Автобус перевозил порядка 20 детей в единственную школу на расстояние около десяти километров в село Тарутино. Невозможно молодым семьям с детьми здесь жить и ежедневно решать вопрос: как довести ребенка до школы и обратно. Инфраструктура маршрута сделана: остановки и светофор есть. А запуск транспорта ждём уже второй год, - рассказала о проблеме женщина.

Министерство высшего образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Структура подвоза в Тарутинскую школу сегодня выглядит так: до деревни Корсаково родители подвозят детей сами, а от Корсаково до Тарутино учеников везёт школьный автобус. К сожалению, дорога, по которой автобус должен ехать до Корсаково, очень узкая для школьного автобуса, поэтому автоинспекция не даёт разрешения на выезд. Совместно с администрацией округа прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему в течение учебного года.

авто и транспорт образование
