В Калужской области у мужчины забрали водительские из-за психического заболевания
В понедельник, 24 ноября, прокуратура Мещовского района сообщила о лишении права местного жителя на управление транспортными средствами.
По словам прокуратуры, он состоит на учете у врача - психиатра.
— Мужчина после получения водительского удостоверения был поставлен на учёт к психиатру в районной больнице с заболеванием, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия у гражданина права на управление транспортными средствами.
Суд лишил мужчину водительских прав.
