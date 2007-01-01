В Калужской области у мужчины забрали водительские из-за психического заболевания

В понедельник, 24 ноября, прокуратура Мещовского района сообщила о лишении права местного жителя на управление транспортными средствами.

По словам прокуратуры, он состоит на учете у врача - психиатра.

— Мужчина после получения водительского удостоверения был поставлен на учёт к психиатру в районной больнице с заболеванием, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия у гражданина права на управление транспортными средствами.

Суд лишил мужчину водительских прав.