В Калужской области у мужчины забрали водительские из-за психического заболевания
Авто и транспорт

В Калужской области у мужчины забрали водительские из-за психического заболевания

Евгения Родионова
24.11, 16:22
0 452
В понедельник, 24 ноября, прокуратура Мещовского района сообщила о лишении права местного жителя на управление транспортными средствами.

По словам прокуратуры, он состоит на учете у врача - психиатра.

— Мужчина после получения водительского удостоверения был поставлен на учёт к психиатру в районной больнице с заболеванием, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия у гражданина права на управление транспортными средствами.

Суд лишил мужчину водительских прав.

Партнёрские новости
