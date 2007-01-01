Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Калужанин раскритиковал транспорт у вокзала

Евгения Родионова
24.11, 09:50
0 487
В понедельник, 24 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой разобраться с работой троллейбуса №1.

По его словам, на данный момент троллейбус №1 ходит очень редко.

— Когда троллейбусы в Калуге по маршруту №1 будут ходить с периодичностью хотя бы в 15 минут? Сейчас как будто один борт на весь маршрут с перекурами и ремонтами? Гости города, приезжая на вокзал и дальше "любуются" древними развалюхами на колесах, которые необходимо ждать. Это позор! - рассказал о проблеме горожанин.

— Основная масса туристов едет к нам смотреть не торговые центры, а именно музей космонавтики. Город их встречает на Калуге-1 бомбилами и древними троллейбусами, которых не дождаться. Так мы в туристическое кольцо не попадём, - добавил мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Интервал движения маршрута №1 в среднем составляет именно 15 минут. К сожалению, сбои бывают по разным причинам: ДТП, пробки, техническая неисправность. На этом маршруте сейчас работает новый троллейбус. Постепенно заменим все нынешние троллейбусы на новые.

