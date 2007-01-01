Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Калужане пытаются добиться ремонта дороги

Евгения Родионова
23.11, 19:06
В пятницу, 21 ноября, житель города Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт дороги на улице Хитровка.

По его словам, там не делали ремонт на протяжении 40 лет.

— Каждый год нам обещают что-то сделать, но получаем только отписки. Почему нельзя провести грейдирование дороги и подсыпать асфальтной крошкой? Мы уже не просим сделать новую дорогу с тротуарами. Трафик данной улиц до 500-600 машин в день в летний период! На данный момент собрано уже более четырехсот подписей людей, пользующихся этой дорогой, дальше будет больше. Здесь живут и пользуются дорогой маленькие дети и пожилые люди, которым нужно как-то добраться до остановки, - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Будем искать возможность отремонтировать эту дорогу в следующем году.

