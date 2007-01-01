В Минтрансе объяснили причину отсутствия автобуса Калуга-Жиздра

В субботу, 22 ноября, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» просьбой оказать содействие в ситуации.

По её словам, автобус из Калуги в Жиздру не вышел на рейс.

— Я приобрела билет на автобус от остановки «6 школа» до города Жиздра, однако транспорт до места назначения не прибыл. Водитель автобуса на связь не выходил. Будьте добры, помогите разобраться в ситуации,- написала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Связались с перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации. Вчера рейс в 21:45, идущий из Калуги через Жиздру, к сожалению, не состоялся. Автобус, выехав с автовокзала, сломался, починить его не удалось.