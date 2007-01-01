В Людиново разобрали путепровод

Работы уже несколько месяцев ведутся в микрорайоне Сукремль.

- На сегодняшний день ведутся работы по дроблению с последующим вывозом и утилизацией демонтированных существующих балок пролетного строения, а также очистка территории от древесно-кустарниковой растительности, - прокомментировали 21 ноября в администрации Людиновского района.

Работы по реконструкции путепровода должны завершиться до конца декабря 2026 года.