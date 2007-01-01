Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге пока не смогут пустить автобусы на проезд Юрия Круглова

Дмитрий Ивьев
21.11, 10:24
1 498
Фото: Яндекс.Карты.
Этот вопрос обсуждался в ходе личного приема жителей, рассказал в пятницу, 21 ноября, глава Калуги Дмитрий Денисов.

Люди из этого района просят обеспечить их общественным транспортом. Сейчас от многоэтажек до ближайшей остановки на Грабцевком шоссе нужно идти около 600 метров.

Однако, как пояснил Денисов, пустить автобусы не позволяет состояние дороги.

- Работаем над проектом реконструкции автомобильной дороги Грабцевского шоссе, от улицы Зерновой до улицы Прончищева, - пояснил чиновник. - Отдельный этап этого проекта предусматривает примыкание к Грабцевскому шоссе. Это позволит реализовать движение общественного транспорта по проезду Юрия Круглова.

