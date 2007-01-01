Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Подорожал проезд по платной трассе между Калугой и Москвой

Дмитрий Ивьев
21.11, 08:44
0
Новые условия действуют с пятницы, 21 ноября, сообщили в «Автодоре».

Цена проезда по участкам на территории Калужской области не поменялась. Но введен в эксплуатацию еще один платный отрезок между Бекасово и Рогачево в Московской области.

Для легкового автомобиля цена проезда по всем платным участкам между Бабынино и Бекасово сейчас составляет от 450 до 490 рублей в зависимости от дня недели.

Для проезда из Обнинска в сторону Москвы нужно будет заплатить 100-150 рублей.

Больше всего вынуждены платить водители большегрузов и автобусов – 1330 рублей за проезд в одну сторону.

Между Малоярославцем, Обнинском и Балабаново по-прежнему можно передвигаться бесплатно.

