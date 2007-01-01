Трассу М3 «Украина» реконструировали до границы с Калужской областью
В четверг, 20 ноября, дорожники сдали участок с 65 по 86 километры, проходящий по Московской области, сообщили в «Автодоре».
Проезжая часть там расширена до шести полос, ликвидированы пересечения в одном уровне и светофорное регулирование, возведены пять надземных пешеходных переходов.
По неофициальным данным, уже 21 ноября проезд по этому участку станет платным. Пункт оплаты находится в районе границы Калужской и Московской областей.
