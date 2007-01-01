Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Трассу М3 «Украина» реконструировали до границы с Калужской областью
Авто и транспорт

Трассу М3 «Украина» реконструировали до границы с Калужской областью

Дмитрий Ивьев
20.11, 15:00
1 700
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 20 ноября, дорожники сдали участок с 65 по 86 километры, проходящий по Московской области, сообщили в «Автодоре».

Проезжая часть там расширена до шести полос, ликвидированы пересечения в одном уровне и светофорное регулирование, возведены пять надземных пешеходных переходов.

По неофициальным данным, уже 21 ноября проезд по этому участку станет платным. Пункт оплаты находится в районе границы Калужской и Московской областей.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
19 оценили
5%
0%
16%
0%
0%
79%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ild3M2RvWDlXQWFOejdkR2VqNUoxL0E9PSIsInZhbHVlIjoiT0tPai9NR3FtTCtFUmdlaVJ5VFg5eGtITkVlYTl6T0FUTWVtVmgzMDNpRHBpaGRIVmJzN0x6ZDZQTlJiN3o3dmRBb1cxVGlOU0xtdlh2aXJuL1hEQW9JcUsvY0RnUTg0eDRkWVZKZkRGai91dEd3clR4bTdQaHRRWWFya1VSV3NoQkJHT1FYQWlWaHlZbTl5d2l0SEhOT2tBdWUvZTlWWVdjUzNlR25WOGNsME44bjExRDVXc2dmMUFJdUh1OHhhY010UitFVGdLZVhnVU9zVmtzV2VJOHIxenlLQmxzb2ZxV1NsdjV3Z2Iyaldrd2VsV29rTGpyeng3VWtyOTNzSHdCeG91SzdzNWNCb1BlQ1N0OWFSMzZKTGJ2TTZNNWxhZVhwSC9QYVZQbG42eTVDN3pXa0JmU3g3TFZCVkpBTm5ib1hhTEZPYVViQXJadzZieTYvSDZnSms3K1JCMUE4WE40N0YwTU9EeDFlUmRJZHlJQUdXaWJZQVhVckZxbm14RDRhSUNMdjRxOXhBRFZTL2FieFdLRXc1K3BrMnIrNlN5eDJaSXhPeVk1SHhjelJxZlp3MFJBeFhLWFNCWSt2dyIsIm1hYyI6IjdlOTUzYzgxMTJmOWQ5YWMwOTU4NmE3MTUxMzdiMmIyN2U1ZTIxOWRmNmU4MThlZjYxYjhkZTAwOTgzMWRlZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlCajFpOVp2Mi83ZkZPRnVkYTJUSWc9PSIsInZhbHVlIjoiU2NyVFhmNVA2TXluNmxFWGFuUEllRWV5ZzE2ZTgxVm5lK3lkTVBOZEhQbkNmRzljbEhCMEFjalpZa3l0cmxZQVF5NXhpTEp4bE1NRitCZS8zL3VRa2Rpa2lGUitma0JidG5Fd0NJcVA2OEhQSDJlVS93Q3JlWjNSNUR3aFhBYkZ3bWNYdUNadU1RTEtaVEtjYlNYM2xqQlpKMDNpRDhFQ050alhKSXRucjczcU9qOWFOZHhnM3M4NEFiRkJzdjlFMkFONWkwZHRXRWRFSjgxckVrdGJtTjFMSDk4Z1pyRXhSa3RMQUVTSUVYaDVGWjZtc1FDd1hFaUpMWDUwdWJHSEM1Sjl6ZlpuYkdONFozalZhOGMrbzhLZkZWeVpJemtpNFF0MzIwOW1aRFRETmY2Rnhkb20yUElSYlZqV083NndxdytZNDlNNzRrZUdwYysyMUpkRnA2WDk5Q2RwTEdvdTlKNlFOOWgwVDBNdnVPMmt6TGphVW5uZU1zVXVyT05ES1JpMmoxdTBxL1pFWWZ3VnBYcmtXN1ZMc28zVXJJa1A2Q3IvS1dCTW00NjN6TG5iSGF1OWhGNUlCZFd4dW5aZzlmekNqWUkxR0NEYXJjUEpaaCtlSjk0d1VJYkJpNy8xYXhoV3hGNlZScTVPcW15RHVrUHgzaFRscTZLZmlaeXhMZTR6eDhYZFZ1allmeEJkMzRNWElxc3lWVlhPaE9iSGtVT2FVL3hOQklHSXJ1bXpna2FtV2xqMEthV2IvMWp6SzJkSkF5VWN5WUs1c2IzUTZXU1I4WldkOUxJdit4dCswMmZXMVozTmk4MHQwOXBvV1dUSEl2a3hjQ1p3aVArTyIsIm1hYyI6IjdkNTQzMDVmNTQwNTM4MzllYzYzZjcwMDQ0NThkYTIwNWZjOTYwNTlkYjQ1OTAzMGIyMDliNDkxMGMyODMwMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+