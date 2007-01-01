Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

Между Калугой и Санкт-Петербургом запустили двухэтажный поезд

Дмитрий Ивьев
19.11, 17:10
Фото: МЖД.
Такие составы будут использоваться на поездах №139/140 Брянск – Санкт-Петербург, сообщили 19 ноября в Московской железной дороге.

В состав поезда включены купейные вагоны с четырех- и двухместными купе, а также вагон-бистро.

Поезд будет курсировать между городами ежедневно.

В Калуге он останавливается на станции Калуга-Сергиев Скит (бывшая Калуга-2). Отправление из нашего города в сторону Санкт-Петербурга в 18:43, прибытие – в 5:38 следующего дня.

Также поезд делает остановки в Калужской области на станциях Судимир, Палики, Думиничи, Сухиничи-Главные, Малоярославец и Обнинское.

Отправление из Санкт-Петербурга – в 15:26. Прибытие на Калугу-Сергиев Скит – в 3:47.

