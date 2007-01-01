В Калуге пройдут проверки на дорогах

В нынешнем году в Калуге количество ДТП с пешеходами выросло на 23,9%. Это стало одним из поводов проведения профилактической акции «Внимание! Пешеход» сотрудниками Госавтоинспекции, сообщили в среду в полиции.

Инспекторы будут дежурить 20, 24 и 27. Особое внимание будет уделяться предотвращения аварий на пешеходных переходах.

Также полицейские будут следить за тем, чтобы правила не нарушали сами пешеходы.