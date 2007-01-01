В Калуге утром автобус сошёл с рейса

В среду, 19 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с транспортом в микрорайоне Турынино.

По её словам, сегодня утром произошла поломка двух автобусов.

— Сегодня произошёл турынинский транспортный коллапс: сломалось два городских автобуса утром, сразу два! Коммерческие автобусы пролетали мимо остановок забитые под завязку, в результате люди опоздали на работу. Диспетчеры хамят и, как я поняла, никто и не собирался отправлять исправный автобус на замену, так как это не предусмотрено. Зато опять, добравшись до центра, наблюдала "паровозик" из трёх подряд почти пустых автобусов № 29, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сегодня один автобус сошёл с рейса, который был в 6:17. Замену от сквера Мира предоставили в 7:16. В текущем году планируется усилить маршрут №41 частью закупленных автобусов. Все телефонные разговоры с диспетчерской службой записываются. Проверим звонок и в случае, если диспетчер действительно некорректно себя вёл, с ним будет проведена беседа.