Дорогу Калуга – Вязьма перекроют на два дня
Во вторник и среду, 25-26 ноября, нельзя будет с 8:00 до 18:00 проехать по мосту через реку Большой Березуй рядом с деревней Волхонское Бабынинского района, сообщили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
В это время дорожники будут монтировать балки пролетного строения на мосту.
Объехать перекрытый участок можно будет по трассе М3 «Украина» через Бабынино.
Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании своих поездок.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь