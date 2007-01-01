Дорогу Калуга – Вязьма перекроют на два дня

Во вторник и среду, 25-26 ноября, нельзя будет с 8:00 до 18:00 проехать по мосту через реку Большой Березуй рядом с деревней Волхонское Бабынинского района, сообщили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

В это время дорожники будут монтировать балки пролетного строения на мосту.

Объехать перекрытый участок можно будет по трассе М3 «Украина» через Бабынино.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании своих поездок.