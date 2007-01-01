В Калужской области будут судить женщину за поддельные водительские права

В среду, 19 ноября, прокуратура Мосальского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы.

По словам ведомства, она обвиняется за использование поддельного водительского удостоверения.

— В мае на одном из сайтов в сети «Интернет» женщина нашла объявление о получении водительского удостоверения в ускоренном режиме, после чего в Москве, за плату приобрела у неизвестного мужчины поддельное водительское удостоверение на свое имя, - рассказали в прокуратуре.

— При управлении автомобилем на территории Мосальского района женщину остановили сотрудники ГАИ, она предъявила водительское удостоверение. При его проверке установлено, что оно было выдано на жительницу Рязанской области. Обвиняемой водительское удостоверение не выдавалось, - добавили в ведомстве.

Ей может грозить наказание до одного года лишения свободы.