Жительница Калужской области пожаловалась на водителя автобуса

Во вторник, 18 ноября, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться с остановкой у деревни Большие Козлы.

По её словам, водитель автобуса не остановил транспорт для высадки пассажиров на Больших Козлах.

— На Больших Козлах опять один водитель не остановился, люди добирались с работы в темноте. Ему объяснили, что вопрос с остановками решён, а он сказал, что ему плевать и не остановился. Просто беспредел! Женщина со слезами на глазах шла. Один мужчина возмущался. Решите, пожалуйста, проблему с остановками раз и навсегда! - написала женщина.

Министерство транспорт Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сожалеем, что произошла такая ситуация. Перевозчику указано на необходимость строгого соблюдения схемы маршрута и остановки на всех остановочных пунктах, включенных в схему маршрута. Со всем водительским составом проведен дополнительный инструктаж. По данному случаю перевозчик проводит служебную проверку.