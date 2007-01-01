С улиц Калуги эвакуировали 24 брошенные машины
Их увезли на спецстоянку, расположенную на улице Белокирпичной, 5, сообщили 19 ноября в администрации города.
Опубликован полный список эвакуированного транспорта:
ул. Тарутинская, 231 к. 9, ВАЗ белого цвета,
ул. Московская, д. 311 к. 6, «Ока» белого цвета, Н123УУ40,
ул. Московская, д. 113, ВАЗ, н450нх40,
пер. 2-й Берестяной, д. 1, ВАЗ, Н433ХО40,
ул. Суворова, д. 7 к.1, ВАЗ белого цвета,
Сиреневый бульвар, д. 8, марка не определена,
ул. Валентины Никитиной, 37а, ВАЗ серебристого цвета,
ул. Валентины Никитиной, 37а, ВАЗ черного цвета, С049EE71,
ул. Окружная, д.10, «Газель», В970СР40,
ул. Московская, д. 218, ВАЗ, К910ЕХ40,
Бульварр Байконур, 5, «Ниссан Альмера» зеленого цвета, С917АС40,
ул. Чичерина, д. 16А, «Газон», А294ВА177
ул. Московская, д. 127, «Ниссан», Н287НА40,
ул. Гурьянова, д. 4, корп. 1, ВАЗ 21120 синего цвета, М215АН40,
ул. Кутузова, д. 9, «Форд Фьюжен», черного цвета,
ул. Кибальчича, д. 5, «Опель Астра» темно-серого цвета, Н482РО40
ул. Гурьянова, д. 28Б, ВАЗ синего цвета,
пер. Заводской, д. 22, «Ниссан», серого цвета, О324ВО40
ул. Тульская, д. 19, марка не определена, серебристого цвета,
ул. Тульская, д. 16, «Додж»,
пер. Тульский, д. 55, «Вольво» белого цвета, К515РА190,
ул. 3-й Академический проезд, д. 6, ВАЗ бордового цвета,
ул. 3-й Академический проезд, д. 6, «Нива» синего цвета,
ул. Кибальчича, д. 20, «Тойота Краун» темно-синего цвета, Х524ВС197.