В Калуге дороги начали посыпать мраморной крошкой

При обработке дорог и тротуаров в этом году начали использовать реагент с добавлением мраморной крошки. Об этом стало известно в ходе планёрки в городской администрации.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Арен сообщила, что превентивное посыпание улиц было проведено ещё до наступления минусовых температур, первые обледенения не стали неожиданностью.

По её словам, на особо сложных участках дежурила дорожная техника, а в настоящее время уборку города ведут 80 единиц спецтехники и столько же рабочих в две смены. Кроме того, активно задействована тротуарная техника, закупленная в прошлом году. На Правобережье к уборке подключены также подрядные организации, а отследить их работу можно с помощью монитора мэра - интерактивной карты, показывающей перемещения всей задействованной техники.

Глава Калуги Дмитрий Денисов подтвердил, что в этом сезоне доля жидкого реагента при обработке дорожного полотна будет увеличена, а доля песко-соляной смеси - снижена. Он также сообщил, что в состав реагента добавляют мраморную крошку, чтобы оценить её эффективность и экономическую целесообразность. Пока такая смесь применяется только в центре города.