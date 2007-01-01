В Калужской области мужчина получил обязательные работы за пьяную езду

Во вторник, 18 ноября, прокуратура Бабынинского района сообщила об осуждении 63-летнего местного жителя за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По словам прокуратуры, он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

— В июле мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем «Mitsubishi Outlander» в посёлке Воротынск, пока его не оставили сотрудники полиции. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил водителю наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, а также лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года.

Автомобиль конфискован в доход государства.