В Калуге готовятся к расширению взлетно-посадочной полосы в аэропорту

Во вторник, 18 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша на деловом завтраке под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина обсудил перспективы развития российской аэропортовой инфраструктуры. Глава региона сообщил, что, несмотря на текущие ограничения на полёты из-за мер безопасности, уже сейчас необходимо готовиться к их полному возобновлению.

По словам Шапши, международный аэропорт «Калуга» до введения ограничений демонстрировал стабильный рост пассажиропотока - в 2021 году он обслужил 245 тысяч человек. Сегодня аэропорт остаётся единственной действующей авиагаванью на юго-западе страны, обслуживая не только Калужскую область, но и соседние регионы, а также выполняя функции запасного аэродрома для московского авиаузла.

Главной задачей на ближайшую перспективу губернатор назвал удлинение взлётно-посадочной полосы до 2,5 километра и модернизацию аэровокзального комплекса. Это позволит принимать более крупные самолёты с дальностью перелёта до 6 000 километров и значительно расширить географию рейсов. После обновления пассажиропоток может вырасти в 2-2,5 раза.

Шапша отметил, что подготовительная работа уже завершена: за счёт областного бюджета разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Регион рассчитывает на поддержку Совета Федерации, Минтранса России, а также на привлечение ресурсов Фонда развития инфраструктуры и «ВЭБ.РФ».