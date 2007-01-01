Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Шапша обсуждает вопросы транспорта на форуме в Москве

Дмитрий Ивьев
18.11, 12:56
Губернатор Калужской области 18 ноября принимает участие в международном форуме «Транспорт России».

- Один из ключевых проектов для нас - завершение реконструкции главной транспортной артерии региона, трассы М-3, - рассказал Владислав Шапша. - На подмосковном участке работы выполнены. На территории нашей области они будут закончены в 2026 году. Этот проект с запасом обеспечит потребности экономики региона, комфорт и безопасность автомобилистов.

Он также отметил, что на базе логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино» дан старт строительству нового складского комплекса. Ожидается, что расширение и модернизация ТЛЦ позволит увеличить его терминальную мощность более чем вдвое.

- Занимаемся обновлением региональных дорог, - рассказал губернатор. - Это и долгожданный ремонт дороги «Детчино-Захарово-Прудки». В Куйбышевском районе – «Бетлица-Ветьмица-Бутчино». В Сухиничском районе – от трассы М-3 до Дабужи. Идет реконструкция моста в Людиново. В наших планах решение и других вопросов, которые ставят перед нами жители.

