Калужанин рассказал о рисках ДТП на перекрёстке

В понедельник, 17 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой вернуть разметку полос на перекрёстке Р-132.

По его словам, изменение разметки может привести к рискам дорожно-транспортных происшествий.

— Некоторое время назад на перекрёстке Р-132 с дорогой к кампусу МГТУ им. Баумана была изменена разметка. Теперь полоса в соответствии с разметкой уходит влево. Есть нюанс: калужане и гости привыкли ездить, как ездили, то есть прямо. Плюс к этому, разметку не всегда видно. В частности, в тёмное время суток, в случае осадков, да и просто дороги не всегда чистые. В итоге неоднократно возникают ситуации, когда одни едут прямо, что кажется логичным, а другие - по разметке, это несомненно ведёт к повышению риска ДТП. Просьба вернуть, как было, - написал мужчина.

Министерство транспорт Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Дорога федерального значения и находится в ведении «Москва-Бобруйск». Мы передали им информацию для принятия мер.