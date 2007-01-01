Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужанин рассказал о рисках ДТП на перекрёстке
Авто и транспорт

Калужанин рассказал о рисках ДТП на перекрёстке

Евгения Родионова
18.11, 14:14
0 157
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 17 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой вернуть разметку полос на перекрёстке Р-132.

По его словам, изменение разметки может привести к рискам дорожно-транспортных происшествий.

— Некоторое время назад на перекрёстке Р-132 с дорогой к кампусу МГТУ им. Баумана была изменена разметка. Теперь полоса в соответствии с разметкой уходит влево. Есть нюанс: калужане и гости привыкли ездить, как ездили, то есть прямо. Плюс к этому, разметку не всегда видно. В частности, в тёмное время суток, в случае осадков, да и просто дороги не всегда чистые. В итоге неоднократно возникают ситуации, когда одни едут прямо, что кажется логичным, а другие - по разметке, это несомненно ведёт к повышению риска ДТП. Просьба вернуть, как было, - написал мужчина.

Министерство транспорт Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Дорога федерального значения и находится в ведении «Москва-Бобруйск». Мы передали им информацию для принятия мер.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikl6UXFneTVmckJIZStiYW9pb0p0TEE9PSIsInZhbHVlIjoiSkZrNktrR1BVSDVkTXBQUWVvOGhYdEtSY2pnV2xucHA3eTFaMFlnbFd4ak5xYlRCVkwvT09QR09ucUFUYnMxRWdCWmR3dUNjdE1xMkJaN2gvSTVGcWZiencxYWUxMDUra2s4ZGxkbjJGNTVYOVROTEZtdnhWbHR3WSs3TFJib29PSUdIQTlCSlV0ZTlyZytVOENmRy9YUGIxY3N4TDdoeXdZeFRXVmwyZk0xa1VsVDFrNVJUZHRKT0prTVF1QlkySjBLTnBzeWtnelRCejQvZWlCR0kxQ09remVEK3N2ZlBiZ1IvTlN6UmtoYzZFZ1kxMEJ2SnZTUHFXYllFSEcyTU5ySWtvelhBcW9HTlNWNGxOMjBKdWZWL3B6Zjh0RzVjaHdwZzg1dEpVajdlT2thZnM5NW1zNkxidGkveGdMNXBwdm1iM2hYRnlVd1NOa1FIVGNXVlY2WmtqRGpqNFNwZFgrQjllT25pR1Y3MVJ1aUVxTGMvN0VvZ0U0VG01RUllekwrd3pQSHYzbkFlaVBObGpucEVLZVlIU2RLOUlkd2NMS3NiYVp2VXpvRVdrdlAvWFREMDBNMDRjbTlSZW9VayIsIm1hYyI6ImZkNTE3Mzk2YWJlYjE0OTgzM2M0OTZhNDQ3N2Y4NTc5NjVjMjNhNzQ1YTcxZDQ1Mzk2MDBiYWRiYWM2YWIzNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtPYk5NMnZrQ25qNW14Qm5IUmYzeFE9PSIsInZhbHVlIjoieGZ0d2RUL0VBd2FzMjNTYXVTTDhwN01QT3drTjVnaUtmUmhQZHJXYlMzWXhjbGR4MUYrZUtpZVF3ZDIvRFdyTzRYUlBNd2dnNVgvelBqSnJhdjMrcmg1cEE3VjdERGd5aDVkamJVUEhwcUtVbVJlOHdRNXBhbXpzcXUvR0lyY3VCREExS2U1MGJsK1haNFJEV3E1VHNuY3ZLeEF2U1VCdjlhV2dlY2tKKzNhdUpWbmoyNFBKQ1RiRXVDWlNLWWIwODF0K2YzTXBUU2FBejlWVEpISlpGN3IwUVJiR2QvbTFSdkpWUktWNzQ0dU9zeFlKMWFVenZGdGtXMmNaS3kzQ1hFMDR0QWJKd1FQQXNWV29NUXZrSURwc3dvbldYY3Zmb29yR2J1TnNFYUhIQVdDM1J6U1phc3Y3K2lCVmNkNWFLRk5oNkZwY1IyUmJjcWkzOXI3dVdvUHRYUUwyQ2Z2amlKOE40WGxtanlvWXhWbENaV2pIOXpXMXBZQzNkYmF0K3B5c09adWZRS0Zpd2xPSmxRZkQ4dGV3M3c2alFOYWhocVJ0Vk5Md1V2SmFIRmc4SjhYUXJOSHV6WWRDLzlBUDdBcFlzdmdBM3EwM081RlFQdjlFK1pCQVNzQjZIbVhQeWRnYmptT0tVWGN4YmV2SnlIbytTaXd1TWs3Q3FORUo5bEc1eDVOdWtXMkpxRlJVQi9OTytGQ1NUbzV6M2tmci9VWnVpZk8wZ2c0SUkybEtrTVhCM0NPQ1pIYjZlY2czbEVqclBtdHIrOTlaU1B3WmtOdkVOMFNaeGtSVnJzcUpKc3d3Ui9vZ2N1TDhkWmRCemF6c2hWVWxic2d0RU5zdSIsIm1hYyI6IjQxODZiYzI5MGUzMzkxNTFjZGE3Yzg3OTJlYWE0NzkwYTY1MjA2OWUyNzk3ZTRlYzg4ZTg4ZjMxZGNmOWNkMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+