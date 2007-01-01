Афиша Обнинск
Калужанка попросила сделать парковку возле спортшколы
Авто и транспорт

Калужанка попросила сделать парковку возле спортшколы

Евгения Родионова
18.11, 13:50
В понедельник, 17 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой организовать возле спортшколы «Торпедо» парковку для посетителей.

По её словам, родителям не хватает места для парковки автомобилей.

— Развитие спорта в городе- это очень хорошо. Однако, хотелось бы, чтобы у данного комплекса организовали парковку для посетителей. Родители приезжают на занятия, паркуют машины в близлежащем дворе, а также по всей проезжей части (от стадиона до пересечения улицы Зелёной и Валентины Никитиной), занимая целую полосу движения. Прошу посодействовать в решении данной проблемы, - написала женщина.

Управление физической культуры города Калуги прокомментировало ситуацию:

— На территории спортшколы недостаточно места, чтобы вместить автотранспорт родителей, а из-за плотной застройки организовать дополнительные места, к сожалению, не получится.

