Калужанин сообщил о проблеме с транспортом в микрорайоне Анненки

Во вторник, 18 ноября, житель города Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с в вопросом об обновлении транспорта в Анненках.

— Имеется проблема с транспортом в Анненках. Будет ли обновление в этом году или уже в следующем? - спросил мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Район Анненки обслуживается ежедневно маршрутами № 20л, 22, 30л, 31 и 32. Проведение оптимизации ведется поэтапно, по разработанному проектной организацией механизму. В итоге каждый район коснется увеличение и обновление транспорта по возможности финансирования.