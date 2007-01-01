Калужанин попросил изменить конечную остановку маршрута № 90

Во вторник, 18 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой сделать конечной остановку «Галкинское кладбище» на маршруте № 90.

По его словам, смена конечной остановки необходима для безопасности удобства местных жителей.

— Конечная остановка на улице Светлой не дает пополнения пассажиров, так как в 200 метрах остановка «Северный», жители того района без проблем идут и уезжают на автобусах № 9, 64, 90, 91, 94, 97, 98 и троллейбусах № 5,6,9. От нас идти до этой остановки по улице Светлой небезопасно: обочина не отсыпана, тротуара нет. Приходится идти через овраг, что тоже небезопасно или вызывать такси, но бывает не дождешься и цены заламывают. Рассмотрите, пожалуйста, возможность сделать остановку «Галкинское кладбище» конечной. Это единственный транспорт, который к нам ходит. Тем более, что городские власти смогли сэкономить на приобретении нового транспорта. Сделайте, нашу жизнь светлее.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Как мы неоднократно сообщали, сделать остановку «деревня Галкино» конечной нецелесообразно из-за низкого пассажиропотока в этом направлении. Сожалеем, но бюджетом на этот год строительство тротуара не планируется. Мы постараемся рассмотреть эту возможность в последующие годы.