Ремонт двух мостов завершается в Калужской области
Авто и транспорт

Ремонт двух мостов завершается в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.11, 07:16
В Перемышльском районе работы ведутся над реками Высса и Кванка на дороге между трассой М3 «Украина и Перемышлем.

- В настоящее время на объектах уложено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлены тротуары, установлено новое барьерное и перильное ограждения, укреплены конусы и организован водоотвод, - рассказал 18 ноября министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Подходят к концу работы по замене деформационных швов.

Мосты должны быть готовы до конца ноября.

