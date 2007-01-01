Ремонт двух мостов завершается в Калужской области

В Перемышльском районе работы ведутся над реками Высса и Кванка на дороге между трассой М3 «Украина и Перемышлем.

- В настоящее время на объектах уложено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлены тротуары, установлено новое барьерное и перильное ограждения, укреплены конусы и организован водоотвод, - рассказал 18 ноября министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Подходят к концу работы по замене деформационных швов.

Мосты должны быть готовы до конца ноября.