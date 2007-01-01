В Калуге возникли проблемы с автобусом №86

Фото: 2ГИС.

Пассажиры жалуются на отсутствие транспорта на маршруте между площадью Победы и Силикатным.

Наша читательница рассказала, что уже не первую неделю невозможно уехать – автобус просто не приезжает на остановку.

В городской администрации пояснили, что этот маршрут обслуживает частный перевозчик.

- Автобус по маршруту № 86 «пл. Победы – Силикатный» не переставал ходить, - пояснили в администрации. - Но в начале ноября произошли изменения расписания, а именно: был отменен один утренний рейс, в связи с малым пассажиропотоком и отсутствуем у перевозчика возможности работать по ранее утвержденному графику. Всю информацию о работе общественного транспорта можно узнать в Центральной диспетчерской службе по круглосуточному телефону 8 800 450 10 02. Также важно отметить, что альтернативными маршрутами до района Силикатный являются маршруты № 10, 81, 82, 85.