Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге возникли проблемы с автобусом №86
Авто и транспорт

В Калуге возникли проблемы с автобусом №86

Дмитрий Ивьев
17.11, 15:33
0 349
Фото: 2ГИС.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пассажиры жалуются на отсутствие транспорта на маршруте между площадью Победы и Силикатным.

Наша читательница рассказала, что уже не первую неделю невозможно уехать – автобус просто не приезжает на остановку.

В городской администрации пояснили, что этот маршрут обслуживает частный перевозчик.

- Автобус по маршруту № 86 «пл. Победы – Силикатный» не переставал ходить, - пояснили в администрации. - Но в начале ноября произошли изменения расписания, а именно: был отменен один утренний рейс, в связи с малым пассажиропотоком и отсутствуем у перевозчика возможности работать по ранее утвержденному графику. Всю информацию о работе общественного транспорта можно узнать в Центральной диспетчерской службе по круглосуточному телефону 8 800 450 10 02. Также важно отметить, что альтернативными маршрутами до района Силикатный являются маршруты № 10, 81, 82, 85.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxnR0xJL0VXTkRLVkV0NE5iRnNicnc9PSIsInZhbHVlIjoiRHIvZWNWMlNad1VpQUFLelp5eHRINDNRZWtTd3ZhaEJOSUVtcGhCMG9wajg1Tm8yVVllR0ZvY3ByMG95WDlBeXM0Ymtka3E4ditUUU9hOFZHRThIT0FHbFhWZWg5NE5MSklaa0NPc0xZckpRa1lXRGI3TWR3VFkrNzFPaEowM1cyZGNYeEl0S0RjQUtYY0I3NEpUaDM5cVN4cWtlVGNDQW1wcWlzQzhOQ0NhK3ovNjNqZnlMUTNleFdHSGJkZnN2MUMvU1RBMDBSUGhOaFBtUzY1T3RrM3g4Um9jRmRiQ0NTMG9tYWt2Y0ZUZUpEd0ZYZEhEcXkxMGFqcHpzWDdSWEJxUTdZT1hkejV5VTFhazZwT002VUJqb1NVQXNnOXRYNWlCWm5wR2t5cG5ZYndBTnY1NG1NZWxGQ2p5YnFISGQ3V2tEcEtIdDFRMjd6a21JSG9taG9mNy9VR2twQlJlNFZGdXJIZDR1UXQySXpvRWVGSDFoRGRRWUZmUWduRkM0TzI1LzRJWjNRYnE1M2NjeFR5Rjc0Yys3TkhXcElBOVFwSUdSWmRTZUJCWG53aXBxd2xpak5FYW0zcUpJMHdxRCIsIm1hYyI6ImE5NjAzNmNhOTMzNDJiN2UyNDJmNGU2MzBhZjU3NjQ1Y2IyYzkzNWVhNmYwY2EyMTVlM2NhMjEzMjVlZjc5NDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNkZ0RvRzFkSWcrR3ZrNk0vUVExM2c9PSIsInZhbHVlIjoiMEVGSE9DazdCNW5rQXVvZ2NrZXRqUllEU3RpZFVCL3BCaFRhS0NPZlpUekltbzVtTDFxNi9yRWJDdElTVXJBNXM2Ym42dEVidkhVTzVKYlhkVC9RN2JLYktBa2ZNZHZBUG5BUGg5V05JTitBME5LMGlZdFJvdlNoNGhaZzBzdWlkYnRRMDV6MUxhSkhpZDhvMi9WNmhyWkUxbHdQUzdJRnBKY1k0cURJbE9VOGplaWVham9ZTjBpUDJVYVdCK0JpVzVsdk1PTWwxTndqdGlPVGg5bkNPSWpYejNQZDhNU3NHaWZFaTQ4Uk9pNWU0RGZKQS9DSTdoM1Z6U0pSQTVFUWkyNXZNMVpSTElQMmhZTWtBYXBQaUlTblJuRW1MYUZYaitkdEMzbXVQbkl1T0k0UFlsbk50cjlNcUdLNC9uK0N1QmpKMHlvcVMvYVU3SHJrWTdnOC96MVpZS1RucnZPTTMxMk1YQzdoOEhCL2h3Wkw3YXFmeE1uWG4rdklUWkMyM2pwT0RHckhXRm1POVFsUVFVMnNtS3Jnc1c4MmtxOUUxTWsxeTZHOWNnRWFNV29kVzV2VG1WK0RsZjN5MG5hK1duTU1yajJEeW95b0d6bVhPZ2VHc0lvKzJnMElUQXhoQldaTGJPMm5aOGNXZlRLTnJNalE4Nzl2Y2lkYzFvVDBlbmxvWTNKZnByUlBvdm9ucGo1eWFuVXl1bHRTQ1B3WkxOdkVNOHNWN2g1WENPbmJjYmYreXlTSjBiR1ROSE1XUW1ETzVXM2JqalQ1UnBNZHFYOU9vV2NEZkw2ZzFpVVg0VGh6YThoMy9kb0lxRUtsQ2dPTmR4akxmVktDcGE3OCIsIm1hYyI6IjBmNDJmOGNiMDdmZTRjNzcwZDdkNTBiYWQ0MDcyZjI2ODVjYzliYTNhNjY1NWRiNWQ1MmI0YzE4YTMyYWU4MDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+