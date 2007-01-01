Афиша Обнинск
В Калуге новые автобусы поедут в один из районов
Авто и транспорт

В Калуге новые автобусы поедут в один из районов

Дмитрий Ивьев
17.11, 15:49
Первая партия автобусов ЛиАЗ из 20 машин проходит обкатку на городских маршрутах, сообщил 17 ноября глава Калуги Дмитрий Денисов.

- Это современные модели с обновлённой оптикой, цифровой приборной панелью и модернизированным отечественным двигателем. Большинство из них укрепят маршруты, связывающие город с Турынино, - пояснил чиновник. - Один автобус будет работать на 73-м маршруте, где жители часто жаловались на нехватку транспорта.

По его словам, первые машины начнут перевозить пассажиров ещё до Нового года.

