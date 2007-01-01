Афиша Обнинск
Калужских водителей предупредили о перекрытии железнодорожного переезда

Дмитрий Ивьев
17.11, 10:25
В деревне Афанасово на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец проехать можно будет с 7:00 до 19:00 ежедневно.

- Во все остальные часы, включая ночное время, автомобилистам предлагается воспользоваться альтернативным переездом по путепроводу «126 километр», находящемуся в двух километрах от переезда «Афанасово», - прокомментировали в понедельник в администрации Малоярославецкого района.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях.

