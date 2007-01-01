Калужанка рассказала о путанице с автобусом № 41

В воскресенье, 16 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему путаницы с автобусом № 41.

По её словам, на табличке автобуса информация была написана мелким шрифтом и в тёмное время суток была не видна. — Многие знают маршрут автобуса и маршруток № 41: площадь Мира-Ждамирово. Вчера села в автобус №41, но он меня отвез на улицу Родниковая, а потом поехал обратно в центр, а мне нужно было на Турынино-3. На лобовом стекле крупно написано "41" и мелкими буквами "Площадь Мира-улица Родниковая". (в темноте вообще не видно) Когда я спросила у водителя, а какой теперь автобус едет в Турынино-3, он мне ответил, что тоже № 41. Мне пришлось доехать на этом автобусе назад до Турынино-1, пересесть на другой автобус, и снова заплатить 35 рублей за проезд! Уважаемые руководители этих автобусов, неужели нельзя новый маршрут автобуса назвать новым номером, чтобы не путать людей? - возмущается женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Да, действительно, одна из машин 41л маршрута работает до улицы Родниковой. На автобусе об этом указано. Ознакомиться с расписанием можно на нашем официальном сайте, а также по телефону диспетчерской.