Мокрый снег ожидается в Калужской области
Авто и транспорт

Мокрый снег ожидается в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.11, 15:33
0 618
На предстоящие выходные, 15-16 ноября, синоптики прогнозируют заметное похолодание.

Температура воздуха опустится ниже нуля, местами возможны обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Есть вероятность возникновения гололедицы на дорогах.

Предупреждение для водителей опубликовало управление дорогами «Москва-Бобруйск».

Автомобилистов призывают не превышать скорость, увеличить дистанцию, отказаться от резких маневров, в случае ухудшения погоды – отказаться от поездки.

