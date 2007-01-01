Мокрый снег ожидается в Калужской области
На предстоящие выходные, 15-16 ноября, синоптики прогнозируют заметное похолодание.
Температура воздуха опустится ниже нуля, местами возможны обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Есть вероятность возникновения гололедицы на дорогах.
Предупреждение для водителей опубликовало управление дорогами «Москва-Бобруйск».
Автомобилистов призывают не превышать скорость, увеличить дистанцию, отказаться от резких маневров, в случае ухудшения погоды – отказаться от поездки.
