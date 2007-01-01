В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП в Сухиничах
В пятницу, 14 ноября, прокуратура Сухиничского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.
Как мы сообщали ранее, трагедия произошла 12 ноября на автодороге посёлок Середейск - город Сухиничи.
— Водитель такси марки «Форд Фокус» совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм пешеход погиб на месте, - рассказали в ведомстве.
Прокуратура района взяла ход расследования на контроль.
