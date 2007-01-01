Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области будут судить мужчину за поддельные водительские права

Евгения Родионова
14.11, 13:40
0 364
В пятницу, 14 ноября, прокуратура Хвастовичского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины.

По словам прокуратуры, мужчина использовал поддельное водительское удостоверение.

— В феврале в селе Хвастовичи мужчин предъявил инспектору ДПС заведомо поддельное водительское удостоверение, - уточнили в ведомстве.

Мужчина может получить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

