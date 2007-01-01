В Калужской области будут судить мужчину за поддельные водительские права
В пятницу, 14 ноября, прокуратура Хвастовичского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины.
По словам прокуратуры, мужчина использовал поддельное водительское удостоверение.
— В феврале в селе Хвастовичи мужчин предъявил инспектору ДПС заведомо поддельное водительское удостоверение, - уточнили в ведомстве.
Мужчина может получить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь