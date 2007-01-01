Вылет самолета из Калуги в Сочи задержали на семь часов

Проблемы возникли у пассажиров, которые должны были отправиться на побережье Черного моря вечером в четверг, 13 ноября.

Самолет авиакомпании «Азимут» поздно вылетел из Санкт-Петербурга. Из-за этого нарушилось дальнейшее расписание, сообщили в калужском аэропорту.

В итоге в Сочи самолет вылетел не в 20:30, а в 3:55 на следующие сутки.

В аэропорту пояснили, что обеспечили людей напитками и питанием.