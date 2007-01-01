Вылет самолета из Калуги в Сочи задержали на семь часов
Проблемы возникли у пассажиров, которые должны были отправиться на побережье Черного моря вечером в четверг, 13 ноября.
Самолет авиакомпании «Азимут» поздно вылетел из Санкт-Петербурга. Из-за этого нарушилось дальнейшее расписание, сообщили в калужском аэропорту.
В итоге в Сочи самолет вылетел не в 20:30, а в 3:55 на следующие сутки.
В аэропорту пояснили, что обеспечили людей напитками и питанием.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь