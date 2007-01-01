Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Вылет самолета из Калуги в Сочи задержали на семь часов
Авто и транспорт

Вылет самолета из Калуги в Сочи задержали на семь часов

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:04
0 271
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проблемы возникли у пассажиров, которые должны были отправиться на побережье Черного моря вечером в четверг, 13 ноября.

Самолет авиакомпании «Азимут» поздно вылетел из Санкт-Петербурга. Из-за этого нарушилось дальнейшее расписание, сообщили в калужском аэропорту.

В итоге в Сочи самолет вылетел не в 20:30, а в 3:55 на следующие сутки.

В аэропорту пояснили, что обеспечили людей напитками и питанием.

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlErRjRkUWZwdjMyK25HcWwxK0haT2c9PSIsInZhbHVlIjoiVEhOWExIRkNQemdxeXZaSitld2tLMitLNGRRTFdOMWExaGJ1QlR3WjdvdWpFaUMrK0RHMHhNTVlNRGFZTWdEcGZGNXJiazhZWEZIYTN4dzdNZHRHcnp2ZjVqLzZyMnFiZm1ZU0JZLzFBeWdjQjNvZFF5NmNMR0ZDbGV1cERENUFZakpvdEREdlNCNS9NMTFwVVJjR1ZZajBHMko4TzcraGhKV05mZVZXUzZodFJqV2Q3a0ZYazRiRy95S2dGcmRjb25EZzhvTHJ6Nmp2U0ltVThPcklFTEpWMnQ2YVRMcTJVWDE4ZFhjVzQ4K1ZoQUV3NnR4dExBaXdOenhOYnZGSkZCTUtSb2tFWDcwZkpOcEhNU3NDd2ZKWENGeGJuemlkejEreHlxMU1KSVFzM0QvdmVIRndjUU5GSHpBcllzOGUvOHZaM2NlYmtSWHlCdnpoWllSeDhCUmp6Y0JlS1dkYSsxMENyemQvL0N0cGZjR1hodjk1S1ZuekJsOUI3cVFBR2xYZVhsQmVKZHV4Uk1uNjVlMnRmdllpN01qUzNZcEdNdktwbm4rVERjUmhIVXkvWlJ1ZnN1VUE5ZytSN3UxQyIsIm1hYyI6IjNlZDljMDBmNWNiYmYzNTY2Y2JjZGM4ZGU1MjYwNTI5NDAxNDEyYjJkYzU5NmNlMzEzYmM2YjdkMmVjMzhhMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilg2NFdTaXB2TkR3ZE5qcHM1YmRCSWc9PSIsInZhbHVlIjoiNFN1N1gzbU5YR3BSNXRkYkVCNkQ2ZlJVeGVrYmRVT2RKdGI0RmJJTFlDTk9KcnViVTU1bzZBWGgyRHhDTDdSdEkzSVR3c1VEQXpIelk1NzhwVmQ1M3FSd0ZYRW5xOXNZZGMvanhicjIyOHAvOFYvdXVVZ29wVVQ4NUpuQXAwUFBwUWZKdWZPaTh3clVualNZZGpCV3JoREU0YXUvNlNFalB1OXNCa1NOOStVTFRkaHEvczdtVW9jSjQrejdIRFluc3hsWU05QWF4Nk1ia1hYTjlyNW05THFsV1grSmlHOC9RMzU3bndpamltR1hoQllqKzNkcWpNN1RkcUxKZERyUGJEcmhOa0dyYUE1Q1VFSXRra0d3OWk0a203VmMrcytMMFptNGlRVXNzYkMrc012RDdJUWQ0SldOS2w5eWx4MHk3Nkhub3pFUkRHeEJ5WDN1SFZFODdxRlVxdGhSR3ZCV3ZkR2JYWWNmWVVPOFYrQUxDcGZvKysvcml0R3JYVk14bkRwWlFrTkFRMjRROVJnZHl2Q0d3ZVdSREVvVld5eWhsMEh1ZEt2cUtMakFrY2tFMytnRXpFTnhWdHNtWTZUV2dBdWlST0xqZzB6UHpvdmVCZ29ZaUNOclNLR3RqV25aVm1EOExmNnlCd1kwcVF2aSs4M3o4N3FUSVNQTDZ3ek1vaUs5dkdLeW5ybjVYcmFSUGpTRDBUY2NpUUdHSldpRXpNNUlWbjlNb1V5WkV2cW9zdVhxOFJESEkvWUtNb2IrMkV2QVZyclhubVI5cDJjWURtYzRxY3UxK2pCdHJBaitoSXhSdER1M1lneUZvYXVXbFdMTm1HU2Ezd21GVTlxdyIsIm1hYyI6ImE4N2MyNGMzOTk3OWJjZTE5ZGMwNTJiNjVmMTU0NGE2NTZkMjdhZGZhOGM0OTY1ZDExYTU5M2QyZTY3N2QzNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+