Новость дня Авто и транспорт

В Калуге закрывают парковку на Старом Торге для заливки катка

Дмитрий Ивьев
14.11, 09:01
0 474
Пятница, 14 ноября, станет последним днем в 2025 году, когда автомобилисты смогут оставить свою машину перед зданием областной администрации.

В 17:00 парковка закроется. После этого начнутся подготовительные работы по обустройству уличного катка.

На площадь будут завозить песок для выравнивания площадки.

Ожидается, что каток начнет работу в конце декабря или начале января в зависимости от погоды.

Парковка вернется на площадь лишь весной 2026 года.

