В Калуге закрывают парковку на Старом Торге для заливки катка
Пятница, 14 ноября, станет последним днем в 2025 году, когда автомобилисты смогут оставить свою машину перед зданием областной администрации.
В 17:00 парковка закроется. После этого начнутся подготовительные работы по обустройству уличного катка.
На площадь будут завозить песок для выравнивания площадки.
Ожидается, что каток начнет работу в конце декабря или начале января в зависимости от погоды.
Парковка вернется на площадь лишь весной 2026 года.
