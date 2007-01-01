В Калуге затопило дорогу на Правом берегу
Местный житель 13 ноября опубликовал фото на странице губернатора.
- Въезд в Кречетников. А воз и ныне там, - отмечает калужанин.
- Мы связывались с застройщиком, - прокомментировали в администрации Калуги. - По его информации, он периодически подсыпает щебнем эту дорогу. Но, к сожалению, сейчас произошла задержка в поставке строительных материалов. Как только материалы доставят, подсыпка будет выполнена.
