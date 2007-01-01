Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге затопило дорогу на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
13.11, 15:22
Местный житель 13 ноября опубликовал фото на странице губернатора.

- Въезд в Кречетников. А воз и ныне там, - отмечает калужанин.

- Мы связывались с застройщиком, - прокомментировали в администрации Калуги. - По его информации, он периодически подсыпает щебнем эту дорогу. Но, к сожалению, сейчас произошла задержка в поставке строительных материалов. Как только материалы доставят, подсыпка будет выполнена.

