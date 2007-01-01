На 22 улицах Калуги заменили верхний слой асфальта

Итоги дорожного сезона в четверг, 13 ноября, подвели в управлении городского хозяйства.

- Замена изношенных слоев дорожной одежды - это еще один вид ремонта, который хорошо зарекомендовал себя, - пояснили там. - При таком ремонте, фрезерование дорожного покрытия выполняется практически на всей протяженности улицы без изменения геометрии и замены бортового камня.

Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила 112 тыс.кв.м, верхний слой заменен на 22 дорогах.

В списке отремонтированных – улицы Гагарина, Телевизионная, Жукова, Ленина, Садовая и другие.