В Калуге отложили ремонт улицы Ромодановские Дворики

Фото: Яндекс.Карты.

В четверг, 13 ноября, жалобу оставили на странице главы города Дмитрий Денисова.

- Так и не провели ямочный ремонт, я об этом пишу с апреля! Сейчас ноябрь, стало только хуже! – возмущается местный житель.

В администрации Калуги хороших новостей для автомобилистов пока нет.

- В этом году был большой объем работ, и пришлось вносить корректировки в план. К сожалению, ремонт на Ромодановских двориках дорожники были вынуждены перенести на следующий год, - говорится в официальном комментарии.